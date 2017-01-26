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Суд оштрафовал экс-милиционера за оскорбление белорусского языка

27.01.2017 10:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Бывший сотрудник департамента охраны МВД (Гомель) Василий Ворущенко оштрафован судом на 120 долларов за оскорбление в сети интернет белорусского языка.

Ворущенко стал скандально известен из-за своих высказываний и фотографий в интернете. В соцсети "ВКонтакте" он оставил комментарий о белорусском языке, после чего в отношении него было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.22 КоАП Республики Беларусь (нарушение законодательства о языках).

"Суд Новобелицкого района Гомеля признал бывшего сотрудника милиции в оскорблении белорусского языка и назначил ему административные взыскание в виде штрафа в размере десяти базовых величин", — сообщили Sputnik в пятницу в Гомельском областном суде.

Сумма штрафа составляет 230 рублей.

Постановление суда о штрафе в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленные законом сроки.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Постановление суда о штрафе в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в установленные законом сроки.

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