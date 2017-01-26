МИНСК, 27 янв — Sputnik. Председатель Либерально-демократической партии Беларуси и член Совета республики Сергей Гайдукевич считает, что женщин, которые занимаются воспитанием детей, нельзя признавать плательщиками социального сбора, независимо от того, посещает ли их ребенок детское дошкольное учреждение.



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ЛДПБ направила правительству и президенту Беларуси Александру Лукашенко обращение, в котором высказало ряд предложений и замечаний по применению декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

"Партия убеждена, что из категории лиц, подпадающих под Декрет, необходимо исключить женщин, имеющих на воспитании детей, вне зависимости от того, посещают ли они дошкольные учреждения. Мать — это самая важная и достойная профессия в нашей стране", — говорится в обращении.

Лидер партии считает, что государство должно поощрять материнство и создавать все условия для того, чтобы женщина имела возможность рожать и воспитывать детей.



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Учитывая всю значимость документа, Гайдукевич в то же время отмечает, что его разработчики не учли ряд моментов и не смогли предусмотреть все необходимые вопросы. "Создалась ситуация, при которой, применение декрета на местах происходит с рядом нарушений. Кроме того, из-за пробелов в законодательстве и формальной работы органов власти, идет рассылка уведомлений налоговых органов добропорядочным гражданам и малоимущим слоям населения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создает социальную напряженность и нервозность в обществе", — говорится в обращении.

В данной связи ЛДПБ призывает власти как можно быстрее создать комплексную комиссию с участием законодательных органов, правительства и представителей местной вертикали, а также разработчиков декрета с целью внесения корректировок и доработок в данный документ, "для того, чтобы закон функционировал в том направлении, в котором планировалось изначально".