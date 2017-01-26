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В Гомеле бывший милиционер получил 230 рублей штрафа за оскорбление белорусского языка

27.01.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Новобелицкого района областного центра 27 января рассмотрел административное дело в отношении бывшего сотрудника департамента охраны МВД 24-летнего Василия Ворущенко. Суд оштрафовал его на 10 базовых величин (230 рублей). Молодой человек оставил в соцсети следующий комментарий: «Белорусский язык — это разлагающий и загнивающий труп, который уже давно порабы закопать поглубже!».

Гомельский общественный активист Игорь Случак, инициатор кампании «Справаводства па-беларуску», направил заявление в Гомельский горисполком с просьбой привлечь к ответственности Ворущенко за оскорбление национального языка.

После соответствующей проверки и заключения экспертов, что оставленный комментарий действительно оскорбляет белорусский язык, администрация Новобелицкого района составила в отношении жителя областного центра протокол за публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве. Максимальное наказание, которое предусмотрено по данной статье КоАП, — штраф до 10 базовых величин.

Активист удовлетворен тем, что экспертиза признала слова бывшего милиционера оскорблением.

— Надеюсь, это будет хорошим уроком для тех, кто еще не понял, что мнение и оскорбление — совсем разные вещи, и оскорблений не только белорусского языка, но и вообще станет меньше, — сказал Игорь Случак.

В сентябре 2016 года, впервые с 1999 года, в Беларуси к административной ответственности привлекли мозырянина, который оскорбил белорусский язык. Наказания для жителя райцентра Дмитрия Щербатых также добился Игорь Случак. Конфликт, закончившийся штрафом в четыре базовые величины, начался также с оскорбительного комментария на странице в соцсетях, где обсуждался новый билборд мозырского футбольного клуба «Славия» с надписями на белорусском языке.

(Будет дополнено)

 
 
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