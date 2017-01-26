В области в 2016 году проведены контрольные учеты численности диких животных. По сравнению с 2015 годом численность оленя увеличилась на 16,8% до 2 348 особей, косули — на 5,5% до 11 367. Это близко к оптимальному для региона количеству. Стало больше и лосей. В 2016 году в области насчитали 2735 сохатых. Это примерно на 18% больше оптимальной численности — еще в 2012 году в регионе проживало 2 тыс. лосей, сообщает БЕЛТА.



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В марте проведены контрольные учеты численности зубров на территории охотничьих угодий СПК «Озеры» Гродненского района. В Озерской популяции насчитывается 205 зубров (39 телят). Численность этих животных здесь давно превысило оптимальное количество. В 2017 году в области планируется формирование новой микропопуляции зубра европейского. Она будет создана на территории Дятловского лесхоза. Это предусмотрено госпрограммой «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016−2020 годы в области.

«Несмотря на положительную динамику численности диких животных, мы обеспокоены тем, что на территории области допускаются случаи браконьерства. За нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в 2016 году составлено 43 протокола (в 2015 году — 8)», — рассказал председатель Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык.