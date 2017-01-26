Проект по созданию в Беларуси первых миграционных центров начнут реализовывать уже в 2017 году.

Как пишет «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на представительство ЕС в Беларуси, пока точно неизвестно, что и где будет построено, а само возведение центров для временного размещения мигрантов - часть проекта, полное финансирование которого и выльется в уже названную ранее сумму в 7 млн евро.

При этом в представительстве подчеркнули, что никакого размещения беженцев из ЕС в Беларуси не будет: центры временного пребывания нелегальных мигрантов предназначены для размещения лиц, прибывших в Беларусь нелегально, и, как уже отметили в МВД Беларуси, размещаться они будут на время, необходимое для установки их личности и последующей депортации либо добровольного возвращения в страну происхождения.

После подписания соглашения о реадмиссии у Беларуси появится возможность размещать в миграционных центрах и тех мигрантов, которые нелегально проникнут на территорию ЕС с территории Беларуси и будут возвращены в Беларусь в соответствии с положениями этого соглашения.

Соответственно, лица, которые незаконно проникают в Беларусь с территории ЕС, также будут подлежать возвращению в ЕС. Специалисты представительства ЕС отметили, что суть реадмиссии в том, что каждая из сторон обязуется принимать обратно на свою территорию граждан, незаконно проникнувших с ее территории на территорию другой стороны. Такие соглашения уже на протяжении нескольких лет действуют между ЕС и соседями Беларуси - Россией и Украиной.