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Миграционные центры начнут строить уже в этом году

27.01.2017 11:26 — Новости Общества | БДГ  
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Проект по созданию в Беларуси первых миграционных центров начнут реализовывать уже в 2017 году.

Как пишет «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на представительство ЕС в Беларуси, пока точно неизвестно, что и где будет построено, а само возведение центров для временного размещения мигрантов - часть проекта, полное финансирование которого и выльется в уже названную ранее сумму в 7 млн евро.

При этом в представительстве подчеркнули, что никакого размещения беженцев из ЕС в Беларуси не будет: центры временного пребывания нелегальных мигрантов предназначены для размещения лиц, прибывших в Беларусь нелегально, и, как уже отметили в МВД Беларуси, размещаться они будут на время, необходимое для установки их личности и последующей депортации либо добровольного возвращения в страну происхождения.

После подписания соглашения о реадмиссии у Беларуси появится возможность размещать в миграционных центрах и тех мигрантов, которые нелегально проникнут на территорию ЕС с территории Беларуси и будут возвращены в Беларусь в соответствии с положениями этого соглашения. 

Соответственно, лица, которые незаконно проникают в Беларусь с территории ЕС, также будут подлежать возвращению в ЕС. Специалисты представительства ЕС отметили, что суть реадмиссии в том, что каждая из сторон обязуется принимать обратно на свою территорию граждан, незаконно проникнувших с ее территории на территорию другой стороны. Такие соглашения уже на протяжении нескольких лет действуют между ЕС и соседями Беларуси - Россией и Украиной.

Как уже сообщала БДГ, на протяжении 2017-2020 годов ЕС выделит на строительство центров 7 миллионов евро. Планируется построить несколько центров, рассчитанных на проживание от 30 до 50 человек каждый, по лучшим европейским и международным стандартам: в центрах будут отдельные жилые секции для женщин и семей, а также возможность получить прямо в центре психологическую и медицинскую помощь. Реализует  проект в Беларуси Международная организация по миграции. В МВД Беларуси ранее также заявили о том, что европейских беженцев в Беларуси не будет.

 
 
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Проект по созданию в Беларуси первых миграционных центров начнут реализовывать уже в 2017 году.

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