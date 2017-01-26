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Миграционные центры начнут строить уже в этом году
27.01.2017 11:26 — Новости Общества | БДГ
Проект по созданию в Беларуси первых миграционных центров начнут реализовывать уже в 2017 году.
Как
При этом в представительстве подчеркнули, что никакого размещения беженцев из ЕС в Беларуси не будет: центры временного пребывания нелегальных мигрантов предназначены для размещения лиц, прибывших в Беларусь нелегально, и, как уже отметили в МВД Беларуси, размещаться они будут на время, необходимое для установки их личности и последующей депортации либо добровольного возвращения в страну происхождения.
После подписания соглашения о реадмиссии у Беларуси появится возможность размещать в миграционных центрах и тех мигрантов, которые нелегально проникнут на территорию ЕС с территории Беларуси и будут возвращены в Беларусь в соответствии с положениями этого соглашения.
Соответственно, лица, которые незаконно проникают в Беларусь с территории ЕС, также будут подлежать возвращению в ЕС. Специалисты представительства ЕС отметили, что суть реадмиссии в том, что каждая из сторон обязуется принимать обратно на свою территорию граждан, незаконно проникнувших с ее территории на территорию другой стороны. Такие соглашения уже на протяжении нескольких лет действуют между ЕС и соседями Беларуси - Россией и Украиной.
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Проект по созданию в Беларуси первых миграционных центров начнут реализовывать уже в 2017 году.
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