В выходные ожидается сырая, туманная с повышенным температурным режимом и спокойная погода. Господствовать будут теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. В такой ситуации в регионе сохранится преимущественно облачная погода, рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 28 января, в отдельных районах республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0, -5°С, днем -2, +3°С.

В Минске будет без существенных осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.

В воскресенье, 29 января, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по западу страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0, -7°С, по востоку при прояснениях до -9°С; днем -4, +2°С.

В Миснке во второй половине дня возможен небольшой мокрый снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -2 -4°С, днем 0, -2°С.

В понедельник, 30 января, ночью республика будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Воронежской областью, днем с юга Балтики на северо-запад страны переместится фронтальный раздел. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно в северо-западных и центральных районах республики небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -1 -8°С, днем -5, +1°С; в юго-восточных районах ночью при прояснениях до -11°С, днем -6 -8°С.

В Минске ожидается небольшой снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью и днем -3 -5°С.