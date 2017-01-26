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В выходные дни синоптики прогнозируют оттепель
27.01.2017 11:20 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 января. В предстоящие выходные дни синоптики прогнозируют оттепель.
"Ожидается сырая, туманная, с повышенным температурным режимом и спокойная погода. Господствовать будут теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. В стране сохранится преимущественно облачная погода", — сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
В субботу, 28 января, в отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0 — минус 5°С, днем минус 2 — плюс 3°С.
В Минске без существенных осадков, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью 0 — минус 2°С, днем 0 — плюс 2°С.
В воскресенье, 29 января, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по западу страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0 — минус 7°С, по востоку при прояснениях до минус 9°С, днем минус 4 — плюс 2°С.
В Минске во второй половине дня возможен небольшой мокрый снег. Слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 2—4°С, днем 0 — минус 2°С.
В понедельник, 30 января, как сообщил Рябов, ночью страна будет находиться на западной периферии антициклона с центром над Воронежской областью РФ, днем с юга Балтики на северо-запад страны переместится фронтальный раздел. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно в северо-западных и центральных районах страны небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 1—8°С, днем минус 5 — плюс 1°С, в юго-восточных районах ночью при прояснениях до минус 11°С, днем минус 6—8°С.
В Минске небольшой снег, слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью и днем минус 3—5°С.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 января. В предстоящие выходные дни синоптики прогнозируют оттепель. "Ожидается сырая, туманная, с повышенным температурным режимом и спокойная погода....
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