В Полоцке в этом году проведут День белорусской письменности и отметят 500-летие белорусского книгопечатания. С мая 2016-го город готовится принять этот масштабный праздник. О том, как и за какие средства планируют изменить Полоцк к осени, рассказывает газета «Витебские вести».

Полоцкий мэр Николай Шевчук дает своим подчиненным такую установку: «Мы должны благоустроить каждый клочок родной земли как настоящие хозяева, которые любят свой край и заботятся о его процветании».

Однако, по словам градоначальника, есть проблема — недостаточный объем финансирования. Выход власти видят в привлечении дополнительных средств и проведении субботников. Порядок намерены навести не только в самом Полоцке, но и во всех населенных пунктах района.

На работы по благоустройству Полоцка и Полоцкого района выделили 4,2 млн рублей.

Ожидается, что в этом году проведут капремонт транзитных участков улиц города, асфальтирование и обустройство тротуаров из плитки. В планах также — реконструкция фонтана на площади Франциска Скорины, текущий ремонт памятников первопечатнику, Освободителям Полоцка, 23 гвардейцам. Планируют заасфальтировать 20 дворов, оборудовать 20 новых контейнерных площадок, обновить остановки, привести в порядок участки центральных улиц площадью более 27 тысяч квадратных метров.

На текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, улично-дорожной сети и освещения населенных пунктов на этот год выделили более 2,7 млн рублей.

В целом в Полоцке сегодня есть потребность в асфальтировании 206 из 377 улиц, реконструкции или капремонте 150 дворовых территорий из 290.

В условиях ограниченности бюджетных средств преображать город помогает реализация инвестпроектов. В частности, на въезде в Полоцк со стороны Глубокого и Минска построили автоцентр полного цикла «Рено» и торгово-общественный центр «Манеж», рядом с которым обустроили парковку на 630 мест.