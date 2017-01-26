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В Бресте у украинца конфисковали бус и мясо на 10 тысяч долларов за незаконное предпринимательство

27.01.2017 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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26 января экономический суд Брестской области выписал гражданину Украины штраф, а также конфисковал мясо и микроавтобус Renault за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации.

16 января пограничники задержали правонарушителя в лесу на границе Кобринского и Малоритского районов. Он перевозил 65 телячьих туш общим весом 2805 кг на сумму 19 635 белорусских рублей.

Суд привлек мужчину к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в установленном порядке. Украинца обязали выплатить 1150 рублей штрафа, а также конфисковали мясо и микроавтобус Renault, предварительной стоимостью 15 тысяч рублей.

Постановление о наложении административного взыскание в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

 
 
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