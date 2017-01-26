Старик-январь перед своей окончательной отставкой решил взять пару дней отпуска — никакакого зимнего экстрима и температурных рекордов в ближайшие выходные не ожидается.





Уже в пятницу температура воздуха начнет расти.

В субботу утром — минус 2°, днем и вовсе ноль, пасмурно, безветренно и туманно.

В воскресенье — на пару градусов холоднее, к вечеру мороз усилиться, а вместе с ним ветер, в ночь на понедельник возможна метель.

Погода в Гомеле и области