﻿﻿ Без зимнего экстрима и рекордов. Погода в Гомеле в выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Без зимнего экстрима и рекордов. Погода в Гомеле в выходные

27.01.2017 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Старик-январь перед своей окончательной отставкой решил взять пару дней отпуска — никакакого зимнего экстрима и температурных рекордов в ближайшие выходные не ожидается.


Уже в пятницу температура воздуха начнет расти.

В субботу утром — минус 2°, днем и вовсе ноль, пасмурно, безветренно и туманно.

В воскресенье — на пару градусов холоднее, к вечеру мороз усилиться, а вместе с ним ветер, в ночь на понедельник возможна метель.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старик-январь перед своей окончательной отставкой решил взять пару дней отпуска - никакакого зимнего экстрима в ближайшие выходные не ожидается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Полоцк готовят к Дню белорусской письменности. Горожан ждут субботники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика