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Без зимнего экстрима и рекордов. Погода в Гомеле в выходные
27.01.2017 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Старик-январь перед своей окончательной отставкой решил взять пару дней отпуска — никакакого зимнего экстрима и температурных рекордов в ближайшие выходные не ожидается.
Уже в пятницу температура воздуха начнет расти.
В субботу утром — минус 2°, днем и вовсе ноль, пасмурно, безветренно и туманно.
В воскресенье — на пару градусов холоднее, к вечеру мороз усилиться, а вместе с ним ветер, в ночь на понедельник возможна метель.
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Старик-январь перед своей окончательной отставкой решил взять пару дней отпуска - никакакого зимнего экстрима в ближайшие выходные не ожидается.
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