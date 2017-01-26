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В МВД рассказали, где самая большая преступность и сколько пьяных водителей словили за прошлый год

27.01.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году каждое десятое ДТП, в котором граждане получили травмы или погибли, случилось по вине пьяного водителя. Самый большой уровень преступности — в Минской области. А на штрафах за административные правонарушения собрали 127 миллионов рублей (примерно 66 миллионов долларов по актуальному курсу). Такие выводы следуют из общей статистики Министерства внутренних дел за 2016 год.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В среднем, на каждые сто белорусов приходится по одному преступлению. Самый большой уровень преступности — в Минской, Гомельской и Могилевской областях (в расчете на 100 тысяч человек). Но если брать только суммарное число преступлений, то лидером будет отдельно взятая столица (19 из всех 92 тысяч преступлений в стране).

Каждое третье преступление в Беларуси — это кража. Еще, например, из 92 тысяч преступлений — 6 тысяч связаны с оборотом наркотиков или психотропов, а больше одной тысячи — за взяточничество.

За год окончено расследование уголовных дел в отношении 51 тысячи граждан. Из них большинство — безработные или не учащиеся (32 тысячи), ранее судимые (18 тысяч из общего числа) и/или пьяные (13 тысяч).

На 1 января 2017 года в местах лишения свободы содержалось 35 тысяч человек. Это на 5% больше, чем годом раньше. Больше всего «прибавили» воспитательные колонии для подростков (плюс 20% — и по итогу 279 человек). Максимальное число людей содержится в колониях для взрослых — 28 тысяч человек.

Что касается административных правонарушений, то, например, за превышение скорости административные взыскания (штрафы, предупреждения, конфискация, лишение прав и т.д.) применялись 1,3 миллиона раз. За распитие алкоголя в общественном месте — 300 тысяч раз, еще 100 тысяч раз за мелкое хулиганство и 35 тысяч — за побои.

В итоге за административные правонарушения в течение года выписали штрафов на 127 миллионов рублей — это примерно 66 миллионов долларов по актуальному курсу.

Число ДТП на дорогах, повлекших ранение или гибель людей, за год возросло на 12,4%. Из них каждая десятая авария — по вине пьяного водителя. Всего за год погиб 581 человек, из них 18 — дети.

И в течение года за пьяную езду к административной ответственности привлекали 25 тысяч белорусских водителей.

 
 
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А также на какую сумму выписали штрафов за административные правонарушения по всей стране.

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