В выходные в Бресте ожидается облачная с прояснениями погода.





В субботу ночью и утром город накроет туман. По оценкам республиканского гидрометеоцентра, видимость составит 500−800 метров. Во второй половине дня будет сплошная облачность без осадков. Температура воздуха составит от 0 °C до +2°С.

В воскресенье днем будет облачно с прояснениями и до +2°С.