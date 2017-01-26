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В выходные в Бресте будет облачно и без осадков
27.01.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в Бресте ожидается облачная с прояснениями погода.
В субботу ночью и утром город накроет туман. По оценкам республиканского гидрометеоцентра, видимость составит 500−800 метров. Во второй половине дня будет сплошная облачность без осадков. Температура воздуха составит от 0 °C до +2°С.
В воскресенье днем будет облачно с прояснениями и до +2°С.
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В воскресенье днем будет облачно с прояснениями и до +2С.
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