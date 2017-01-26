На этой неделе оттепель сменилась резким похолоданием, а к выходным вновь потеплеет. Атмосферные фронты принесут облака, осадки, довольно велика вероятность туманов и гололеда, прогнозируют синоптики Республиканского гидрометеоцентра.

В субботу в Витебске без осадков, туман. Температура воздуха ночью и днем — около нуля градусов.

В воскресенье утром ожидается дождь. Гололед. Температура воздуха ночью — около нуля, днем — до -2 градусов.

Погода в Витебске и области .

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