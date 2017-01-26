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Погода в Витебске в выходные: оттепель, туман
27.01.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе оттепель сменилась резким похолоданием, а к выходным вновь потеплеет. Атмосферные фронты принесут облака, осадки, довольно велика вероятность туманов и гололеда,
В субботу в Витебске без осадков, туман. Температура воздуха ночью и днем — около нуля градусов.
В воскресенье утром ожидается дождь. Гололед. Температура воздуха ночью — около нуля, днем — до -2 градусов.
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На этой неделе оттепель сменилась резким похолоданием, а к выходным вновь потеплеет.
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