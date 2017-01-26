﻿ Погода в Витебске в выходные: оттепель, туман. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Погода в Витебске в выходные: оттепель, туман

27.01.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе оттепель сменилась резким похолоданием, а к выходным вновь потеплеет. Атмосферные фронты принесут облака, осадки, довольно велика вероятность туманов и гололеда, прогнозируют синоптики Республиканского гидрометеоцентра.

В субботу в Витебске без осадков, туман. Температура воздуха ночью и днем — около нуля градусов.

В воскресенье утром ожидается дождь. Гололед. Температура воздуха ночью — около нуля, днем — до -2 градусов.

Погода в Витебске и области.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе оттепель сменилась резким похолоданием, а к выходным вновь потеплеет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Без зимнего экстрима и рекордов. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика