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У самой привлекательной спасательницы в мире "пацанский юмор" и сила

27.01.2017 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Жительница Норвегии Гунн Нартен прославилась в сети как самая привлекательная пожарная в мире, сообщает Sputnik Mundo.

Количество подписчиков 30-летней Нартен растет ежечасно — сейчас за жизнью и работой женщины следят почти 70 тысяч человек. Блондинку с эффектной внешностью, работающую в пожарной службе, назвали самой красивой представительницей данной профессии.

Нартен призналась, что решила стать пожарной в 19 лет — ей хотелось вести активный образ жизни и нравилось работать в команде. Так получилось, что в пожарном коллективе одни мужчины, но особого отношения к ней нет.

"Я бы сказала, что неважно — мужчина ты или женщина. Мы проходим одни и те же тесты, чтобы получить эту работу", — рассказала она.

По ее словам, несмотря на то, что она не может составить конкуренции мужчинам в силе, в профессии важны и другие качества, например, способность импровизировать.

Люди, добавила Нартен, не привыкли, что в пожарной могут работать девушки. Даже мама удивилась, когда узнала о выборе дочери.

"Когда я устраивалась на работу в пожарный департамент, мама сказала: "Никогда раньше не слышала, чтобы девушки работали в пожарной… Зачем тебе это?" И я ответила: "А почему бы и нет?", — рассказала Нартен.

Друзья Гунн говорят, что пожарная ловчее других девушек и у нее "пацанский юмор".

Нартен помимо работы в пожарной службе занимается фитнесом. Она подрабатывает личным тренером и публикует в социальных сетях спортивные советы.

Девушку часто приглашают в модельный бизнес.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
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Сексуальная блондинка с "пацанским" чувством юмора рассказала, что люди бывают удивлены, узнав, что она пожарная, а некоторые мужчины находят ее профессию пугающей.

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