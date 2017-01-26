МИНСК, 27 янв — Sputnik. Жительница Норвегии Гунн Нартен прославилась в сети как самая привлекательная пожарная в мире, сообщает Sputnik Mundo .

Количество подписчиков 30-летней Нартен растет ежечасно — сейчас за жизнью и работой женщины следят почти 70 тысяч человек. Блондинку с эффектной внешностью, работающую в пожарной службе, назвали самой красивой представительницей данной профессии.

Нартен призналась, что решила стать пожарной в 19 лет — ей хотелось вести активный образ жизни и нравилось работать в команде. Так получилось, что в пожарном коллективе одни мужчины, но особого отношения к ней нет.

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Янв 20 2017 в 9:09 PST

"Я бы сказала, что неважно — мужчина ты или женщина. Мы проходим одни и те же тесты, чтобы получить эту работу", — рассказала она.

По ее словам, несмотря на то, что она не может составить конкуренции мужчинам в силе, в профессии важны и другие качества, например, способность импровизировать.

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Ноя 17 2016 в 8:12 PST

Люди, добавила Нартен, не привыкли, что в пожарной могут работать девушки. Даже мама удивилась, когда узнала о выборе дочери.

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Окт 26 2016 в 11:04 PDT

"Когда я устраивалась на работу в пожарный департамент, мама сказала: "Никогда раньше не слышала, чтобы девушки работали в пожарной… Зачем тебе это?" И я ответила: "А почему бы и нет?", — рассказала Нартен.

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Янв 14 2017 в 10:42 PST

Друзья Гунн говорят, что пожарная ловчее других девушек и у нее "пацанский юмор".

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Янв 9 2017 в 12:51 PST

Нартен помимо работы в пожарной службе занимается фитнесом. Она подрабатывает личным тренером и публикует в социальных сетях спортивные советы.

Видео опубликовано Gunn Narten (@narten86) Дек 28 2016 в 4:01 PST

Девушку часто приглашают в модельный бизнес.