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Первый эфир с самого холодного континента

27.01.2017 11:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусская антарктическая станция вышла в прямой эфир в коротковолновом диапазоне связи впервые в истории полярных исследований, проводимых этой страной. Хотя станция еще строится, ее первый выход в эфир означает, что в Антарктике появился новый национальный объект.

«По полярной традиции первый выход на связь на коротких волнах оповещает международное сообщество о появлении нового национального объекта на карте Антарктиды и подтверждает серьезность намерений страны в данном регионе», - приводит ТАСС слова начальника 9-й Белорусской антарктической экспедиции Алексея Гайдашева. По его словам, таким образом Беларусь «уверенно укрепляет свои позиции в рядах стран – участников Договора об Антарктике и на международной арене».

В Национальной академии наук Беларуси пояснили, что национальная исследовательская станция строится близ горы Вечерняя в Восточной Антарктиде (27 км от российской станции «Молодежная»). В январе был начат монтаж конструкций второго объекта станции. Первую полноценную зимовку белорусские полярники намерены осуществить в 2019-2020 гг.

В начале ноября 2016 года из Минска в Санкт-Петербург на борт российского корабля «Академик Федоров» было отправлено около 40 тонн экспедиционного груза, включая конструкции второго объекта Белорусской антарктической станции. Вскоре в Антарктиду отправился и личный состав экспедиции, который увеличили до шести человек.

Начиная с 2006 года, Беларусь регулярно направляет в Антарктику исследовательские экспедиции. Изучается аэрозольный и газовый состав атмосферы, состояние озонового слоя, проводятся геофизические исследования. Полярники также работают по биологической программе, включающей экологическую проблематику.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская антарктическая станция вышла в прямой эфир в коротковолновом диапазоне связи впервые в истории полярных исследований, проводимых этой страной.

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