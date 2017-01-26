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Velcom предоставил возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи в Беларуси

27.01.2017 13:14 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 27 января. Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей Беларуси. Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно, сообщили БелаПАН в пресс-службе velcom.

Мультимедийный контент voka теперь можно просматривать через сеть любого мобильного оператора Беларуси, а также посредством Wi-Fi. Зрителям доступно порядка 60 телеканалов и обширная библиотека кинофильмов. Все телеканалы разделены на тематические блоки — от спорта до кино. Видеоконтент представлен подборками фильмов и сериалов, онлайн-кинотеатром Megogo и большой коллекцией мультфильмов — всего около 10 тысяч позиций, в том числе киноленты в формате Full HD.

Цифровое телевидение voka поддерживает различные интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, "перемотка" эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач, а все фильмы можно смотреть без рекламы.

Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS, Android или Windows 10 Mobile — с помощью бесплатного приложения voka, а для телевизора потребуется медиаплеер Google Chromecast или Apple TV. В последующем voka можно будет смотреть и на телевизорах, поддерживающих функцию Smart TV.

Как пояснили в компании velcom, чтобы стать пользователем телевидения voka, не нужно посещать центр продаж и обслуживания. Подключить сервис можно в любое время дистанционно — загрузить приложение или зайти на сайт сервиса, после чего надо указать свой номер мобильного телефона и ФИО. На один номер можно подключить до пяти устройств. Подписку на пакеты видеоконтента также можно оплатить в онлайн-режиме различными способами — через ЕРИП по лицевому счету, используя приложение v-banking, через систему интернет-платежей, в отделениях РУП "Белпочта", в банках, банкоматах и инфокиосках, указав при оплате номер лицевого счета, полученный при регистрации в сервисе voka.

Зрители, которые не являются абонентами velcom, пока могут пользоваться voka только на устройствах с поддержкой ОС Android, на компьютерах через сайт voka.tv или на телевизорах через медиаплеер Google Chromecast.

"С расширением возможностей voka не имеет значения, через SIM-карту какого оператора происходит подключение, — каждый абонент может смотреть интересующие его каналы, фильмы и сериалы, не оставаясь при этом привязанными к какой-либо сети, — отметил заместитель генерального директора velcom Роберт Дашян. — Это предоставляет зрителю большую свободу выбора и выводит рынок видеоуслуг через интернет на более высокий технологический уровень".

Voka в сети velcom можно смотреть без тарификации мобильного трафика. Сервис доступен в 3G-сети velcom на территории, на которой проживает 98% населения страны.

Первый месяц можно бесплатно смотреть порядка 60 телеканалов, а первую неделю не нужно платить за пользование библиотекой фильмов в рамках пакета "voka видео". В дальнейшем просмотр телеканалов, как и подписка на онлайн-кинотеатр Megogo, обойдутся в 39 копеек в день. Суточный доступ к библиотеке фильмов или телеканалам из пакета "voka детский" стоит 25 копеек. Тарификация за просмотр телевидения voka посуточная, а отключить тот или иной пакет можно в любой день.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 января. Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей...

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