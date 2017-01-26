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В Бресте отловили филина, который съел кота

27.01.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Филина, который неделю назад съел кота в центре Бреста, отловили местные жители и передали на содержание орнитологу Александру Сербуну.


Фото: Виктор Охримук

Птицу заметили в одном из микрорайонов города, примерно в 2 километрах от места его вечерней трапезы.

— Люди обратили внимание на странное поведение птицы: сидел у дороги, не реагировал на проезжавшую машину, перелетал с места на место. Они позвонили мне, чтобы узнать в чем причина. Я им сказал, что, если птица подпускает их к себе близко, нужно его отловить и осмотреть. Его загнали во двор и поймали, накинув тряпку, — сообщил Александр Сербун.


Тот самый филин. Фото: Александр Сербун

Собеседник приехал на место и осмотрел филина. Видимых повреждений обнаружено не было, но он приютил у себя птицу для более детальной оценки ее состояния.

— Надо будет подробнее посмотреть с ветеринаром, может быть, что-то с крылом. Чем кормим? Котов не даем, — смеется Александр, — На мясо он вообще пока не смотрит. Наверное, живую добычу предпочитает. Если будет все нормально, то в ближайшее время надо будет отвезти подальше в лес и выпустить.

Кроме филина у Александра дома живет еще и кот. По словам собеседника отношения между питомцами напряженные.

— Кот у меня небольшой. Он залез на клетку и смотрел на филина, а филин на него. Было интересно понаблюдать. Тут еще неизвестно, кто кого больше боялся. Они смотрели друг на друга и шипели, — уточнил собеседник.

Напомним, филин стал героем новостей неделю назад, когда в сети появились снимки его трапезы на улице Леваневского в Бресте. Птица стала настолько известной, что брестская художница Анна Редько посвятила ей неофициальный логотип города Бреста.


Фото: Анна Редько
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Птица временно живет у орнитолога - в квартире вместе с котом.

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