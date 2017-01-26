Группа молодых гродненцев решила заняться выбиванием долгов у должников. То, что такие услуги вне закона, а данные вопросы решаются через суды, препятствием для них не стало. Никаких документов и офисов. Деньги требовались с процентами, намного превышающими невозвращенную сумму. Даже добровольное возвращение долга клиенту после поступления «заявки на услугу» не спасало должника, рассказывает «Гродненская правда».



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Уголовные дела по фактам вымогательств денежных средств с применением или угрозой применения насилия не редкость в судебной практике последних лет. Одно из них рассмотрено недавно в суде Октябрьского района Гродно.

Александр еще в августе 2011 года взял в долг у своего знакомого Ивана 950 тысяч неденоминированных рублей, что составляло по тогдашнему курсу 188 долларов. Долговых расписок никто не писал, и срок возврата оговорили неопределенный: как только деньги кредитору понадобятся, должник их вернет по первому требованию. Требование такое по телефону поступило Александру от Ивана спустя месяц, однако нужной суммы для возврата у того не оказалось и он смог вернуть долг лишь частично, всего 100 тысяч рублей. Остальное пообещал вернуть позже, но не смог это сделать. Александр то трубку не поднимал, то ссылался на занятость или отсутствие в городе или другие обстоятельства. Когда проблемой по возврату своих денег от недобросовестного должника Иван поделился со знакомыми, кто-то из них посоветовал связаться с «серьезным человеком» по имени Руслан, который подобные вопросы решает быстро и эффективно. Так он вышел на «коллекторскую контору» из пяти человек. «Заявка» была принята к исполнению

Во избежание неприятностей Александр был вынужден рассказать о долгах своему отцу и попросить у него финансовой помощи. Вскоре в вопросы денежных отношений Ивана и Александра вмешались родители обеих сторон, вопрос был разрешен: все деньги Ивану вернул отец Александра. Однако это последнего не спасло, поскольку «контора» уже посчитала и внесла в свой актив причитающийся «заработок». А он составлял — 500 долларов.

Первая встреча состоялась на территории одной из АЗС в областном центре. Когда Руслану было сказано, что долг уже возвращен, тот все равно потребовал «за вызов бригады» 500 долларов, назначив дату и место передачи денег. Когда срок наступил, а деньги не были уплачены Александром добровольно, его стали преследовать, затаскивали в салон автомобиля и избивали, угрожали покалечить. Испугавшись, Александр при очередных встречах стал передавать вымогателям денежные суммы по 100−200 долларов. Однако от него не отставали и продолжали требовать «возмещения морального вреда» за не вовремя возвращенный долг. В итоге «коллекторы» насильно отняли у Александра 700 долларов и вдобавок забрали из его автомобиля радионавигационный прибор и мобильный телефон. Тогда Александр так и не обратился в органы милиции с заявлением на вымогателей. Возможно, препятствием тому послужила его деятельность по нелегальному оказанию транспортных услуг. Опасался, что пострадает и собственный «бизнес».

Деятельность «коллекторской конторы» была приостановлена в 2014 году после обращения в милицию с заявлением родителей Анатолия, который не смог возвратить долг своему знакомому, взятый для покупки автомобиля весной 2014 года.

Сам кредитор откровенно ошибся, передав крупную сумму денег (5 тысяч долларов) в долг человеку, страдающему психическими расстройствами. Забрать свои деньги надеялся с помощью «коллекторов». На этот раз должнику были поставлены такие условия: он договаривается с кредитором на уменьшение суммы долга до 3 тысяч долларов, а за это им положено передать ни много ни мало 5000 долларов.

Напоминание о необходимости выполнить эти условия любой ценой осуществлялось все теми же способами — задержанием, избиением и угрозой убийством. При этом при очередном напоминании о долге, по свидетельству матери Анатолия, у него оказались разбитыми молотком фаланги пальцев.

Остановлены «коллекторы» были прямо за «работой»: выносили ценные вещи из квартиры родителей должника. После возбуждения уголовного дела по данному факту всплыли и обстоятельства выколачивания денег у Александра двухлетней давности.

Все пятеро фигурантов признаны виновными в совершении вымогательств денежных средств с применением насилия, с угрозой убийства и причинения тяжких телесных повреждений и наказаны лишением свободы на сроки от 4 до 6 лет с конфискацией имущества. Приговор вступил в силу.