Новым министром здравоохранения Беларуси стал Валерий Малашко, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на издание «БелТА» .

Указ о его назначении подписал президент Александр Лукашенко. Ранее Малашко занимал пост министра труда и социальной защиты.

Малашко родился в 1966 году в Гродно. Окончил Минский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия» и Академию управления при президенте по специальности «государственное управление социальной сферой». До 2009 года являлся начальником управления здравоохранения Могилевского облисполкома, а затем - заместителем председателя Могилевского облисполкома.