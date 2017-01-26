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Министром здравоохранения Беларуси назначен Валерий Малашко

27.01.2017 13:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новым министром здравоохранения Беларуси стал Валерий Малашко, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на издание «БелТА».

Указ о его назначении подписал президент Александр Лукашенко. Ранее Малашко занимал пост министра труда и социальной защиты.

Малашко родился в 1966 году в Гродно. Окончил Минский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия» и Академию управления при президенте по специальности «государственное управление социальной сферой». До 2009 года являлся начальником управления здравоохранения Могилевского облисполкома, а затем - заместителем председателя Могилевского облисполкома.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ранее Малашко занимал должность министра труда и социальной защиты.

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