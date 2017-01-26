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Нагрузку на судебных исполнителей в Беларуси уменьшат

27.01.2017 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Нагрузка на судебных исполнителей Беларуси будет уменьшаться, заявил в пятницу журналистам главный судебный исполнитель республики Дмитрий Коваленко.

Судебные исполнители обсудили в пятницу на коллегии Министерства юстиции итоги деятельности. Согласно озвученной Коваленко информации, за 2016 год поступило порядка 2,7 миллиона исполнительных документов.

"Это очень большой объем. Средняя нагрузка на судебного исполнителя составила 203 исполнительных производства. Что касается нагрузки областного звена, тех, кто занимается взысканием долгов юридических лиц, там нагрузка в разы больше", — заявил главный судебный исполнитель.

Однако работу всех органов принудительного исполнения переориентируют после принятия законов о судебных исполнителях и об исполнительном производстве. Планируют исполнители и больше обращаться к современным технологиям в своей работе.

По итогам 2016 года судебные исполнители взыскали 1,6 миллиарда рублей. Взыскали по исполнительным документам в доход государства 160,5 миллиона рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувший год поступило около 2,7 миллиона исполнительных документов - в среднем 203 производства на одного исполнителя.

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