﻿ Минтруда о страховом стаже: выработать его реально. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минтруда о страховом стаже: выработать его реально

27.01.2017 13:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты считает реальным выработать необходимый для пенсии страховой стаж даже с учетом "отвлечения" на рождение детей или службу в армии, заявил журналистам в пятницу замглавы ведомства Валерий Ковальков.

Минтруда о страховом стаже: выработать его реально
© Sputnik Игорь Зарембо
Работающим пенсионерам "урежут" пенсию на 40%?

Постепенная реформа пенсионной системы продолжается в Беларуси: поднимается возраст выхода на пенсию мужчин и женщин, а также становятся строже требования к страховому стажу для получения пенсий.

К 2025 году в республике будет требоваться 20 лет страхового стажа, однако по некоторым категориям граждан этот срок может быть и ниже. Так, требования могут быть пересмотрены в отношении женщин, родивших четверых детей, а также некоторых других категорий граждан.

"Стаж формируется в течение всего трудоактивного периода жизни. За 40-45 лет, даже отвлекаясь на учебу, военную службу, уход за детьми, выработать его реально. Так, даже если человек проходил военную службу 15-19 лет, есть еще порядка 25 лет, чтобы отработать требуемый стаж", — уверен Ковальков.

Как отметил замминистра, отсутствие минимального страхового стажа в большинстве случаев связаны с тем, что люди делали перерывы в работе или работали в "теневой экономике". Представитель Минтруда заверил, что это не должно становиться основанием к смягчению условий назначения пенсий.

Читайте также:

Минтруда: без помощи бюджета ФСЗН не справляется с выплатами>>

Минтруда: уровень доходов к пенсиям привязывать неправильно>>

Пенсионную систему в Беларуси реформировать не будут>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты говорят о возможном пересмотре требований страхового стажа лишь для некоторых категорий граждан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Почти половину всей суммы за капремонт минских многоэтажек в 2017 году заплатят жильцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика