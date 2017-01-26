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Минтруда о страховом стаже: выработать его реально
27.01.2017 13:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты считает реальным выработать необходимый для пенсии страховой стаж даже с учетом "отвлечения" на рождение детей или службу в армии, заявил журналистам в пятницу замглавы ведомства Валерий Ковальков.
© Sputnik Игорь Зарембо
Постепенная реформа пенсионной системы продолжается в Беларуси: поднимается возраст выхода на пенсию мужчин и женщин, а также становятся строже требования к страховому стажу для получения пенсий.
К 2025 году в республике будет требоваться 20 лет страхового стажа, однако по некоторым категориям граждан этот срок может быть и ниже. Так, требования могут быть пересмотрены в отношении женщин, родивших четверых детей, а также некоторых других категорий граждан.
"Стаж формируется в течение всего трудоактивного периода жизни. За 40-45 лет, даже отвлекаясь на учебу, военную службу, уход за детьми, выработать его реально. Так, даже если человек проходил военную службу 15-19 лет, есть еще порядка 25 лет, чтобы отработать требуемый стаж", — уверен Ковальков.
Как отметил замминистра, отсутствие минимального страхового стажа в большинстве случаев связаны с тем, что люди делали перерывы в работе или работали в "теневой экономике". Представитель Минтруда заверил, что это не должно становиться основанием к смягчению условий назначения пенсий.
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Специалисты говорят о возможном пересмотре требований страхового стажа лишь для некоторых категорий граждан.
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