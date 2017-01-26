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Почти половину всей суммы за капремонт минских многоэтажек в 2017 году заплатят жильцы

27.01.2017 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017 году в Минске капитально отремонтируют 414 многоэтажек на что поратят около 56 миллионов долларов, почти половина из которых — деньги жильцов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на главу столичного ЖКХ Виталия Смирнова.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Смирнов рассказал, что в 2017 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту в жилищном фонде на 414 объектах.

«Работы уже ведутся на 118 объектах. Запланировано начало работ на 155 новых объектах капремонта. На некоторых еще необходимо провести торги по выбору подрядчика, завершить разработку проектно-сметной документации. Объем финансирования работ по капремонту жилфонда Минска на текущий год уже подтвержден в размере 112 миллионов рублей (около 56 млн долларов. — TUT.BY), из них бюджетные средства составят 60 миллионов рублей (около 30 млн долларов. — TUT.BY), средства населения — 52 миллионов рублей (около 26 млн долларов. — TUT.BY)», — сказал глава минского ЖКХ.

В 2017 году планируется ввести после капитального ремонта в жилищном фонде столицы 785 тыс. кв. м площадей. Дополнительных средств на проведение работ не требуется. К апрелю практически по всем объектам будет разработана проектно-сметная документация, а также пройдет ее государственная экспертиза.

Кроме того, в Миске необходимо заменить 1631 лифт. В текущем году планируется произвести замену 206 лифтов с объемом финансирования по программе «Комфортное жилье» более Br7,4 млн рублей. Источник финансирования на замену 1425 лифтов определяется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
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В 2017 году планируют капитально отремонтировать 414 многоэтажек.

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