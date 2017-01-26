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В Кобрине муж обвиняется в убийстве жены, которая хотела от него уйти

27.01.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 28-летней жительницы Кобрина, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.


Дом, в котором жила семья, расположен на окраине Кобрина

3 ноября 2016 года около 6.00 в квартире по месту жительства в Кобрине 30-летний мужчина задушил 28-летную бывшую супругу. После этого он на автомобиле отвез тело жены в лес неподалеку от деревни Леликово, где проживают его родители. Вернувшись домой он с мобильного телефона женщины отправил себе смс-сообщение. В тексте было указано, что она уходит к другому и просит ее не искать.

Супруги официально были разведены, однако проживали вместе в квартире потерпевшей и вели общее хозяйство. Они воспитывали 3-х малолетних детей и считались благополучной семьей. При этом близкие женщины знали¸ что муж устраивал скандалы и бил ее.

За два дня до произошедшего жена рассказала мужчине о намерении разойтись с ним. После озвученного предложения тот ночью схватил ее за шею и побил, о чем она рассказала подругам.

4 ноября 2016 года в правоохранительные органы обратилась 58-летняя мать женщины, так как не могла более суток дозвониться до дочери и установить ее местонахождение. Знакомая без вести пропавшей также сообщила ей о предшествовавшем этому конфликте с мужем. Зять изначально причастность к исчезновению супруги отрицал. Позже он признался в содеянном сотрудникам органов внутренних дел при проведении дополнительного опроса.

«Кобринским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (убийство). В ходе проверки показаний на месте мужчина показал местонахождение тела женщины. Для установления всех обстоятельств случившегося следователями были допрошены родные и знакомые супругов, назначен комплекс экспертиз, исследованы мобильные устройства, проведена детализация телефонных соединений и изучена личность обвиняемого», — сообщили в областном управлении СК.

Мужчина работал плотником в России, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Согласно выводам специалистов-психиатров, он осознавал противоправный характер и опасность своих действий. Следствием к нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения.

Трое детей остались без родителей. Подробности убийства молодой женщины в Кобрине

 
 
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За два дня до убийства жена рассказала мужчине о намерении разойтись с ним.

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