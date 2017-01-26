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Новый министр: Доступность и качество медицинской помощи населению во всех регионах нужно повысить

27.01.2017 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Доступность и качество медицинской помощи населению во всех регионах нужно повысить. Об этом заявил журналистам новый министр здравоохранения Валерий Малашко, передает БЕЛТА.


Он подчеркнул, что здравоохранение как система развивается достаточно успешно, свидетельством этому являются медико-демографические показатели, которых в настоящее время достигла страна. Глава ведомства отметил высокие международные рейтинги нашей страны в данном направлении.

Вместе с тем министр подчеркнул, что президент в ходе назначения поставил задачу улучшения медико-санитарной помощи населению, а также ее доступности каждому жителю любого региона страны.

«Конечно же, важным является продолжение развития и внедрения высоких технологий в системе здравоохранения, — считает Валерий Малашко. — Мы не должны останавливаться на месте, предстоит активно осваивать все новое и передовое, что есть в мире, и внедрять в Беларуси».

Сегодня, 27 января, президент Беларуси назначил Валерия Малашко министром здравоохранения. Это произошло через месяц после назначения его министром труда. Во время назначения президент отметил, что он согласился с обществом, которое видит Малашко министром здравоохранения.

 
 
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Министр подчеркнул, что президент в ходе назначения поставил задачу улучшения медико-санитарной помощи населению, а также ее доступности каждому жителю любого...

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