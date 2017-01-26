МИНСК, 27 янв — Sputnik. Реакции на публичное коллектива музея после сюжета о музее белорусской государственности по ОНТ от руководства ЗАО "Второй национальный канал" пока не последовало, сообщил директор Национального исторического музея Олег Рыжков в пятницу на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik.



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Причиной обращения к руководству телеканала стала программа Алексея Михальченко "Как есть", которая вышла в эфир 14 января и была посвящена Музею современной белорусской государственности — филиалу Национального исторического музея Республики Беларусь. Обозреватель высказал претензии к экспозиции музея, заметив, что ему не хватает интерактивности и оригинальных решений, нет фотозоны, не достаточно образно представлены экспонаты.

Дискуссия, а не односторонняя подача

"Мы опубликовали свое обращение на сайте музея, направили его в администрацию президента, в министерства информации и культуры, на телеканал ОНТ. Ситуация пока не изменилась — реакции на наши письма нет. Мы ждем 15 дней, которые по закону отведены для ответа на официальные обращения, а дальше будем думать, как действовать", — сообщил Олег Рыжков.

По мнению директора музея, дело не в критике музейной экспозиции — это как раз руководство всегда приветствует, а в некорректной ее подаче. Такая трактовка вызвала волну негативных отзывов в интернете не столько о музее, столько о самом авторе и о стране в целом. И здесь, считает Рыжков, СМИ должны продумывать свои действия на шаг вперед.

"По каждому пункту мы имеем свою точку зрения, можем объяснить, почему было сделано именно так. Мы поэтому и опубликовали открытое письмо — чтоб объяснить свои позиции, чтобы люди могли их увидеть. Я сторонник дискуссии, обсуждений, а не односторонней подачи. Мы готовы к тому чтобы собрать круглый стол, готовы к открытому диалогу даже в эфире. Я согласен обменяться с автором этой передачи мнениями, выслушать точку зрения зрителей", — заявил Рыжков.

Посетитель должен видеть всю тонкость работы

Любой музей, считает Рыжков, это живой организм, которому нужна оценка, в том числе и критическая. Но те факты, которые приведены в телесюжете, не выдерживают никакой критики.

"Это не развлекательная детская экспозиция, не музей игрушек, кошек. Это строгий, может быть даже идеологически выверенный, материал о новейшей истории страны. Автор раскритиковал модель спутника, назвал его ненужным чемоданом. А этот неуважение не только к нам, но и к Академии наук — они сделали его специально для нашего музея. Это точнейшая копия, сделанная в масштабе 1:2 того спутника, что летает сейчас где-то в космосе. И по концепции зритель должен иметь возможность увидеть, поразиться тому, сколько там мельчайших деталей, как в таком маленьком объекте помещено столько "мозгов", какая это тонкая и сложная работа", — прокомментировал Олег Рыжков.

Впрочем, Рыжков добавил, что готов к публичному диалогу-обсуждению.

"Если человек уверен в своей правоте, он не должен боятся диалога, он сможет объяснить свою позицию, мы надеемся, что ОНТ все-таки не оставит наше обращение без внимания и нам не придется обращаться в судебные инстанции", — добавил он.