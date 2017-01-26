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На автодороге Минск — Микашевичи перевернулась маршрутка, три пассажира пострадали
27.01.2017 14:59 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 января. Маршрутка с пассажирами перевернулась 27 января на автодороге Минск — Микашевичи.
Как сообщил БелаПАН начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин, ДТП произошло в 7.50 на 91-м километре дороги Минск — Микашевичи. Маршрутное такси "Мерседес-Бенц С213" под управлением водителя 1971 года рождения съехало в кювет и перевернулось.
"В результате ДТП три пострадавшие пассажирки доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Предварительная версия аварии — неправильный выбор скорости в сложившихся погодных условиях. По факту ДТП проводится проверка", — сообщил Тюрин.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 января. Маршрутка с пассажирами перевернулась 27 января на автодороге Минск — Микашевичи. Как сообщил БелаПАН начальник отделения агитации и...
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