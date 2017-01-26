Стать хозяином собаки, которая напала на 8-месячную малышку , сможет любой желающий. Для начала, правда, человеку придется пройти курсы кинологов.



На снимке — тот самый щенок хаски, когда Екатерина его только купила. Фото: соцсети.

Напомним, в январе 2016-го мама троих дочерей Екатерина купила у заводчика Александра собаку, которая после напала на восьмимесячную малышку. В августе суд Фрунзенского района приговорил Екатерину, которая недокармливала собаку и в момент трагедии была пьяна, к трем годам лишения свободы. Айду было решено вернуть заводчику.

Сейчас хаски примерно восемь месяцев и она все еще находится в приюте на ул. Гурского в Минске. Заводчик собаки до сих пор ее не забрал . Одна из причин — у «Фауны города» не было постановления суда, где бы говорилось, как они должны поступить с собакой.

— 18 января документ мы получили, — объясняет Тамара Цариковская, директор организации «Фауна города». — Когда после этого связались с заводчиком, он предупредил, что хочет отказаться от Айды.

Общаясь ранее с TUT.BY, заводчик Александр утверждал, что забирать собаку сейчас он не решился бы, ведь хаски уже взрослая.

— Характер у животного сформировался, научить его чему-то заново будет непросто. Чтобы скорректировать поведение, придется водить к кинологу, — говорил он. — Пусть отдают ее, кому хотят. Я ей уже заниматься не буду.

Однако, чтобы животное кому-то смогли отдать, мужчине нужно написать официальный отказ от хаски. Когда он это сделает, в «Фауне города» не уточняют.

— Как только получим письменный отказ, забрать собаку из приюта сможет любой желающий, — описывает дальнейший механизм действий Тамара Цариковская. — Правда, человеку понадобится пройти курсы кинолога. Можно прямо на базе нашей гостиницы.

Айда, говорят в приюте, очень добрая и красивая — у многих здесь она любимица. Однако, закрывать глаза на трагедию, которая случилась в марте 2016-го, нельзя. Поэтому человек, который возьмется ее растить, должен быть подготовленным.

Кстати, тем, кто захочет забрать Айду, ничего платить не придется.