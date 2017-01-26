Министром здравоохранения стал Валерий Малашко, который всего полтора месяца назад был назначен главой Минтруда и соцзащиты. TUT.BY спросил у врачей, чего они ждут от нового руководителя.



Валерий Малашко. Фото: mogilev-region.gov.by

— Общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен, — сказал при назначении Александр Лукашенко.

Валерий Малашко по образованию медик. С 1990 по 2004 год работал в Могилевской областной детской больницы и прошел путь от анестезиолога-реаниматолога до главного врача больницы. Затем он работал в Могилевском облисполкоме и дорос по карьерной лестнице до заместителя председателя.

В семье нового министра здравоохранения девять педиатров разных специальностей. Жена Ирина Малашко работает заместителем главного врача по оргметодработе Могилевской областной детской больницы, а сын — хирургом в травматологическом отделении Могилевской областной больницы. Его мама Эмилия Малашко тоже медик .

TUT.BY поговорил с врачами о том, чего они ждут от нового министра и каким он им запомнился при личном общении.

«Иногда на медика возложены не только медицинские функции»

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы, работал вместе с Валерием Малашко. Говорит, все, что нужно делать в системе здравоохранения, новый министр знает и «даже, может, лучше, чем наши медики на рабочих местах».

— Он медик по образованию. Валерий Анатольевич знает систему изнутри, а не издалека, он работал здесь, начинал с простого анестезиолога-реаниматолога. Он знает систему от гвоздика и винтика и до высокотехнологичных вмешательств, знает людей, как обстоят дела в университетах, академии повышения квалификации, наших республиканских научно-практических центрах. Думаю, что это будет эффективное управление, — уверен Игорь Каско.

По его словам, сегодня на медицину в том числе возложены функции не совсем медицинского характера. Например, социального. А медик все-таки в первую очередь должен заниматься медициной.

— Я понимаю, что мы передовое звено, непосредственно работаем с людьми, их чаяниями, заботами, проблемами и болезнями. Но чтобы врач мог эффективно исполнять свои обязанности — лечить и оказывать помощь, заниматься профилактикой заболеваний — он в первую очередь должен заниматься медициной, — заметил главврач.

Академик и известный кардиохирург Юрий Островский рассказывает, что Валерий Малашко «очень помог», когда в Могилевской области развивали кардиохирургию.

— Работа была очень продуктивной, мне понравилось с ним работать. Мы все сделали достаточно быстро с минимальными затратами, — заметил он.

«Ради конкуренции надо больше развивать частную медицину»

Руководитель Республиканского научно-практического центра «Трансплантации органов и тканей», заместитель главврача по хирургической работе 9-й клинической больницы Минска, главный внештатный трансплантолог Минздрава Олег Руммо сказал, что от нового министра «ожидает того, чего от него ожидает президент».

— Президент поставил ему задачи и определил, над чем надо работать. Я как представитель практического здравоохранения являюсь его подчиненным на сегодня и буду выполнять ту линию, которую он будет проводить, — сказал он.

Олег Эйсмонт, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии, уверен, что сегодня что-то менять в здравоохранении не нужно. Но полагает, что ради конкуренции надо больше развивать частную медицину.

— В других постсоветских странах, например, Грузии и Армении ортопедия и травматология отдана в частные руки. У нас — нет. Хорошие мощные частные центры заставят и государственную медицину не расслабляться. Это будет стимулом для государственной медицины, — говорит он.

Также, на его взгляд, важно, чтобы министр прислушивался к мнению врачей.

«Стоит повысить авторитет медиков и сократить бумажную работу»

Дмитрий Чеснов, заведующий отделением 3-й детской клинической больницы в Минске, врач-педиатр и эндокринолог говорит, что сегодня нужно упорядочить некоторые вопросы в организации амбулаторного звена педиатрии.

— Сегодня много обращений идет в стационар без направлений, а должна быть определенная этапность. Поликлиника отвечает за детей своего района, при необходимости направляет в стационар. Но, к сожалению, родители, наверное, сами принимают решение, и у нас (в больнице. — Прим. TUT.BY) огромные потоки амбулаторных обращений: и не профильные, и не совсем нашего района обслуживания. Это, конечно, мешает нормальному рабочему режиму.

— Как вам кажется, с чем это связано?

— Может быть, изменилась психология населения. Наверное, больше доверяют врачам больницы.

Еще один момент, на который обратил внимание собеседник — необходимость повысить авторитет медработников и изменить потребительское отношение к медицине у пациентов.

— Чтобы к врачу относились не потребительски, а как к представителю неземных сил. Потому что он спасает жизни, оказывает помощь. Но порой грубость, хамство населения сводит все на нет, — говорит он.

Дмитрий Чеснов обращает внимание на большое количество бумажной работы у врача.

— Сейчас легче работать стало, потому что есть электронная система, практически все материалы печатаем. Но все равно осталось много лишней не врачебной и не медицинской документации, — замечает он.