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Капремонт домов в Минске на 50% оплатят жильцы

27.01.2017 16:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Капитальный ремонт жилых домов в Минске приблизительно на половину оплатят сами жильцы, заявил генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов.

Капремонт домов в Минске на 50% оплатят жильцы
© Pixabay.com
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Как сообщил на оперативном совещании Мингорисполкома Смирнов, в текущем году планируется провести такой ремонт в 414 объектах жилфонда столицы, в 118 объектах работы ведутся с прошлого года, а в 18 они завершатся в этом году.

Как указано на сайте столичной мэрии, общая площадь объектов, которые предстоит ввести в эксплуатацию после капитального ремонта в 2017 году, – 785 тысяч квадратных метров. Объем финансирования на выполнение этих работ – 112,9 миллиона рублей, в том числе 52 миллиона — за счет отчислений жителей города.

В 2016-м, по информации Смирнова, за счет проведения торгов удалось сэкономить 17 миллионов рублей, которые были возвращены в бюджет города. Также в 2016 году в эксплуатацию после капремонта было введено 717,9 тысяч квадратных метров жилья при задании в 700,3 тысячи квадратных метров. Во всех районах, кроме Партизанского и Центрального, планы по капремонту были выполнены или перевыполнены. 

Смирнов добавил, что минчане стали реже обращаться с вопросами по капитальному ремонту – таких писем в 2016-м стало на 1,1% по сравнению с 2015 годом.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году капитальный ремонт планируют проводить в 414 объектах жилищного фонда столицы.

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