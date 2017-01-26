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В Гродненском университете впервые пройдет фестиваль науки "Физика вокруг нас"

27.01.2017 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Фестиваль рассчитан на школьников 5−11 классов, интересующихся физикой, информатикой, астрономией, электроникой и робототехникой. Он пройдет 18 февраля 2017 года в Гродненском университете. Мероприятие приурочено к Году науки.


Фото: предоставлено организаторами

Перед ребятами выступят сотрудники крупных робототехнических центров Беларуси и ведущих университетов страны. Школьникам будет предоставлена уникальная возможность живого общения с представителями мира науки и IT-компаний, а также студентами и аспирантами, выбравшими физику и информатику в качестве своего жизненного пути.

В программе фестиваля планируются и мастер-классы известных ученых, демонстрация занимательных экспериментов, занятия по робототехнике, а также профориентационные консультации специалистов.

Участие в мероприятиях бесплатное. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию и заполнить форму участника на сайте физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы.

Фестиваль пройдет в главном корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы по адресу: город Гродно, улица Э. Ожешко, 22.

Организаторами научных форумов выступили купаловский университет, РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб» и образовательный центр «Стемлаб».

 
Теги: Гродно
 
 
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Фестиваль рассчитан на школьников 5-11 классов, интересующихся физикой, информатикой, астрономией, электроникой и робототехникой. Он пройдет 18 февраля 2017 года в...

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