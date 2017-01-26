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В Витебской области в 2016 году создали почти 5 тысяч рабочих мест

27.01.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2016 году в регионе на новые рабочие места трудоустроили 4928 человек, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

«За 2016 год на вновь созданные рабочие места за счет открытия предприятий и производств трудоустроили 4928 человек (149,3% к годовому заданию). Из них 2332 человека получили рабочее место на новых предприятиях. В текущем году в регионе необходимо создать 5750 рабочих мест», — рассказали в комитете.

Для оказания содействия в трудоустройстве в прошлом году направили более 5 млн рублей. Уровень трудоустройства безработных составил 52%. А всего за помощью в поиске вакансии в службы занятости обратились более 34 тысяч человек, из них 23,2 тысячи были зарегистрированы безработными.

«Примерно треть из них — уволенные по соглашению сторон, каждый пятый — более года нигде не работал. В регионе отмечается уменьшение количества безработных, уволенных за нарушение трудовой дисциплины и по собственному желанию. Сейчас среднестатистический безработный — это 42-летний мужчина с профессионально-техническим образованием, уволенный по соглашению сторон», — констатировали в комитете.

Уровень регистрируемой безработицы в области на 1 января составил 1% и снизился на 0,1 процентного пункта к уровню прошлого года.

 
 
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В регионе отмечается уменьшение количества безработных, уволенных за нарушение трудовой дисциплины и по собственному желанию.

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