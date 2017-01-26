задержания учредителя и директора ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича. Александр Лукашенко и КГБ объяснили причиныучредителя и директора ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича.

Директор (учредитель) ООО А. Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская задержаны по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн. рублей.

заявил сегодня Лукашенко. "На нем клейма ставить негде, вместе с тем десятком, кого арестовали. И при том он мне положил документ, мне докладывался ранее этот вопрос, по ЖКХ, он был на контроле. И я поручил без всяких отсрочек, всякой боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись - послушайте, там сотни тысяч долларов вертятся, обнаружили все эти темные бухгалтерии у него", -сегодня Лукашенко.

При этом белорусский руководитель объявил, что "он же сейчас плачется о помиловании, просит, оказывается, он готов ко мне бежать и платить, возмещать свой ущерб, признать свою вину".

"О чем сегодня можно писать на каких-то ресурсах, как вы мне сегодня докладываете? На них клейма ставить негде. И снисхождения к ним не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такую резолюцию только что я положил на доклад председателя КГБ. Все, кто к этому причастен - посредники, кто давал взятки, кто брал взятки - все будут сидеть, все", - объявил Лукашенко.

отрапортовал , что "вскрыта, задокументирована и пресечена" противоправная деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для государственных нужд по завышенной стоимости. А КГБ тем временем, что "вскрыта, задокументирована и пресечена" противоправная деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для государственных нужд по завышенной стоимости.

С 2014 года, заявляет КГБ, представители ООО "СарматТермо-Инжиниринг" путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение "заказных" биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции – предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).

КГБ напомнил учредителю и директору ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александру Кныровичу старые "грешки": в 2008 году ДФР КГК возбуждал уголовное дело по ст. 243 ("уклонение от уплаты сумм налогов, сборов"), а сам бизнесмен освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба в порядке ст. 88-1 УК Республики Беларусь.

КГБ нарисовал схему преступления: стороны договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, "откат" и т.д.); покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной на ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Оформление "заказных" торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО "СарматТермо-Инжиниринг", также получавшие незаконные вознаграждения – 2-3% от цены сделок (должностные лица предприятий – до 7,5%). Суммы "откатов" закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.

В 2014-2016 годах ООО "СарматТермо-Инжиниринг" поставило организациям республики трубной продукции на сумму свыше 90 млн. рублей.

Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного "фонда распределения взяток" на оплату услуг должностных лиц в Минске , Гомельской, Брестской и Минской областях.

А прибыль ООО "СарматТермо-Инжиниринг", полученная в результате "заказных" торгов, оперативно переводилась на счета аффилированных структур, в т.ч. незаконно выводилась за рубеж для обналичивания через созданные для этого иностранные компании. Деньги распределялись между руководством белорусской фирмы, а также использовались для дачи взяток должностным лицам.

24-26 января 2017 года с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" задержаны руководители и должностные лица государственных организаций А. Жур (ГУПП "Березовское ЖКХ"), А. Клец (РУП "Брестэнерго"), И. Стишенок (КПУП "Гомельоблтеплосети"), М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП "Брестжилстрой"). Одновременно задержан брокер А. Колтунов (директор ООО "Аншанс Плюс"), представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосеть" и РУП "Свислочское ЖКХ".

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь. Заместители А. Кныровича по коммерческим вопросам Е. Поповский и по финансам и экономике И. Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь.

25 января 2017 года задержаны директор (учредитель) ООО А. Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ст. 243 ("уклонение от уплаты сумм налогов, сборов") УК Республики Беларусь.

ЕГБ заявляет, что изъята "черная бухгалтерия" ООО с информацией о "договорных" сделках, печати, бланки и документация подконтрольных А. Кныровичу фирм.

По результатам оперативной разработки, охватившей практически все регионы республики, задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину.

Фото: TUT.BY