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Бывшего главу Бобруйского горисполкома задержали за взятки в размере более 20 тысяч долларов

27.01.2017 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко обвинен в получении взятки в размере более 20 тысяч долларов. Об этом на пресс-конференции 27 января сообщил начальник УВД Могилевского облисполкома Александр Ковальчук.

Уголовное дело в отношении Коваленко было возбуждено 14 ноября 2016 года по части 3 статьи 430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Градоначальника взяли под стражу.

«В 2015—2016 годах за решение вопросов, входящих в его компетенцию, он получил в качестве взятки от представителей коммерческих структур города Бобруйска денежные средства в сумме около 20 тысяч долларов США, а также порядка 25 миллионов неденоминированных рублей», — рассказал Ковальчук.

Начальник областной милиции воздержался от более подробных комментариев, отметив, что уголовное дело бывшего градоначальника пока находится в производстве.

 
 
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В 2015-2016 годах за решение вопросов, входящих в его компетенцию, он получил в качестве взятки от представителей коммерческих структур города Бобруйска денежные...

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