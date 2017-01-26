Бывший главный бухгалтер ОАО «Могилевский мясокомбинат» подозревается в хищении товаров и материальных ценностей более чем на 8 тыс. рублей.

«На этой неделе по результатам проведенных мероприятий изобличена в противоправной деятельности бывший главный бухгалтер ОАО „Могилевский мясокомбинат“, которая на протяжении длительного времени совершала хищения товаров и материальных ценностей», — сообщил 27 января на пресс-конференции начальник УВД Могилевского облисполкома Александр Ковальчук. Он отметил, что уже установлен ущерб, нанесенный хищениями, совершаемыми предположительно в течение многих лет. Он составляет более 8 тыс. рублей.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Александр Ковальчук также рассказал, что ранее расследованные уголовные дела, возбужденные в 2015 году в отношении ряда должностных лиц мясокомбината, в настоящее время находятся в суде. Они касаются заместителя директора Нагих, начальника одного из цехов предприятия Швакова и заведующей фирменным магазином Еферовой, которые совершили хищение продукции предприятия, причинив ущерб на общую сумму порядка 2,5 млрд неденоминированных рублей. Ущерб возмещен в полном объеме, отметил глава областной милиции.

Кроме того, в 2016 году управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД установлены дополнительные факты противоправной деятельности должностных лиц Могилевского мясокомбината. «Возбужден ряд уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении заместителя директора мясокомбината Нагих, которая с 2013 по 2015 год совершала хищения продукции предприятия, предназначенной для дегустации, на общую сумму 1,3 млрд неденоминированных рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб возмещен в полном объеме, уголовное дело передано прокурору для направления в суд», — сообщил Ковальчук.