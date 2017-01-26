Глава столичной милиции Александр Барсуков внимательно следит, за что в интернете критикуют как городских правоохранителей, так и его лично. Какие основные упреки звучат в их адрес, он рассказал агентству « Минск-Новости ».



Александр Барсуков (справа). Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам Барсукова, если критика действий милиции и его лично конструктивная, то он к ней прислушивается. Говорит, что объективный взгляд со стороны помогает улучшить работу правоохранителей.

— К сожалению, зачастую упрекают правоохранителей безосновательно. В тех же случаях, когда наши сотрудники действительно преступили закон, прощаемся с ними без всякого сожаления. Если действовали непрофессионально — привлечем к самой строгой дисциплинарной ответственности. Перед законом все равны, и сотрудники милиции — не исключение.

Барсукова также попросили рассказать, за что конкретно упрекают столичную милицию и его лично. По его словам, упрекают в разном.

— Требуем навести порядок в увеселительных ночных заведениях — упрекают чуть ли не в расизме. Наводим порядок во дворах и убираем оттуда любителей выпить и похулиганить — обвиняют в предвзятом отношении к этой категории граждан. В то же время никто не хочет жить по соседству с пьяницей и дебоширом, который не дает спокойной жизни окружающим, постоянно собирается с собутыльниками около подъезда, шумит, пристает к прохожим, справляет естественную нужду на лестничной площадке и в лифте.

Глава столичной милиции не видит ничего плохого в том, что такого человека поместят в ЛТП. Более того, потом ему еще и помогут устроится на работу.

— Еще некоторые упрекают милицию, что та не дает просить милостыню. В то же время, уверен, все без исключения горожане желают держаться от попрошаек подальше. Нужно понимать: когда даете деньги бездомным, то оказываете медвежью услугу. Ведь, скорее всего, эти пожертвования уйдут на алкоголь, а голодное существование на улице продолжится. Если действительно хотите помочь обездоленному, сообщите в милицию.

В таком случае этого человека доставят в Дом ночного пребывания на Ваупшасова, говорит Барусуков. Кроме того, милиция сотрудничает с Церковью и Костелом, куда тоже принимают некоторых бездомных.

— В Минске довольно много мест, где таким людям помогут и с работой, и с крышей над головой. Но, к сожалению, недостаточно только желания самих бродяг что-то менять в своей жизни.