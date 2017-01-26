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Дважды министр: интересные факты о главе Минздрава Малашко

27.01.2017 17:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Министр труда и социальной защиты Валерий Малашко в пятницу по решению президента был переведен на другую должность – главы Министерства здравоохранения Беларуси.

О назначении Малашко пресс-служба главы государства сообщила 27 января. Sputnik решил вспомнить интересные факты о новом министре здравоохранения.

  • на должности министра труда и социальной защиты Малашко проработал ровно 43 дня – он был назначен на этот пост 15 декабря 2016 года, но с момента назначения не делал громких заявлений в новой роли
  • за переназначение перед Малашко извинился и президент: по словам Лукашенко, как министр он важнее именно в Минздраве, а поддерживало его кандидатуру медицинское сообщество
  • Малашко, как и его предшественник на посту министра здравоохранения – Василий Жарко, является врачом-педиатром, на протяжении семи лет он возглавлял Могилевскую областную детскую больницу
  • Малашко работал семь лет заместителем председателя Могилевского облисполкома – на эту должность он перешел с поста главы комитета по здравоохранению. В областной администрации он занимался социальной сферой и запомнился могилевчанам как хороший управленец
  • вся семья Валерия Малашко – медики. Сейчас его сын Антон работает хирургом в травматологическом отделении Могилевской областной больницы, трудится в сфере здравоохранения и супруга нового министра

Сразу после назначения Малашко заверил журналистов, что его главными задачами будет как повышение качества оказания медицинских услуг в республике, так и увеличение их доступности для всех категорий граждан.

На официальном сайте Министерства здравоохранения на момент публикации материала информации о Валерии Малашко в разделе "руководство" еще не было.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, нового главу ведомства выбирали сами медики.

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