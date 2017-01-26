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Дважды министр: интересные факты о главе Минздрава Малашко
27.01.2017 17:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Министр труда и социальной защиты Валерий Малашко в пятницу по решению президента был переведен на другую должность – главы Министерства здравоохранения Беларуси.
О назначении Малашко пресс-служба главы государства
Сразу после назначения Малашко заверил журналистов, что его главными задачами будет как повышение качества оказания медицинских услуг в республике, так и увеличение их доступности для всех категорий граждан.
На официальном сайте Министерства здравоохранения на момент публикации материала информации о Валерии Малашко в разделе "руководство" еще не было.
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По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, нового главу ведомства выбирали сами медики.
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