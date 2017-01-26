﻿ Детские пособия в Беларуси увеличатся с 1 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Детские пособия в Беларуси увеличатся с 1 февраля

27.01.2017 18:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Размер государственных пособий семьям с детьми увеличивается в Беларуси с 1 февраля 2017 года, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.

Детские пособия в Беларуси увеличатся с 1 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
Средняя зарплата в Беларуси резко выросла – до 801 рубля

С 1 февраля в Беларуси, согласно постановлению Минтруда №3 от 19 января 2017 года, начнет действовать новый размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). На период с 1 февраля по 30 апреля текущего года он составит 180 рублей в месяц. По сравнению с БПМ, который действовал с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года, новый БПМ вырос на 3,2%. 

"Но при этом размеры детских пособий увеличились на 2,6%. Это объясняется тем, что БПМ на период с ноября прошлого года по январь текущего снизился на 0,6% по сравнению с действовавшим с августа по октябрь 2016 года", – пояснили в Минтруда.

По данным ведомства, теперь единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 1801 рубль, при рождении второго и последующих детей — 2521,4 рубля, женщины, вставшие на учет по беременности до 12-недельного ее срока, будут получать в месяц 180,1 рубля. 

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле составит 126,07 рубля, на других детей в семье – 90,05 рубля.

Увеличиваются и пособия на детей-инвалидов – они составят 180,1 рубля, на детей, инфицированных ВИЧ – 126,07 рубля. 

Также возрастут с 1 февраля пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эти пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка – 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей – 40%; на ребенка-инвалида – 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье. 

Для расчета размера данного вида пособия с 1 февраля по 30 апреля 2017 года применяется показатель среднемесячной заработной платы за четвертый квартал 2016 года в размере 746,80 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышение пособий связано с ростом с 1 февраля бюджета прожиточного минимума. Выше станут пособия женщинам, вовремя вставшим на учет по беременности, а также...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Опальный бизнесмен: что известно об Александре Кныровиче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика