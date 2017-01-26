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Опальный бизнесмен: что известно об Александре Кныровиче

27.01.2017 18:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Белорусский бизнесмен Александр Кнырович впервые стал директором еще в 25 лет, а во второй половине двухтысячных начал себя продвигать и как публициста.

О задержании Кныровича стало известно в четверг, а официально эту информацию КГБ подтвердил уже в пятницу. Тогда же о бизнесмене высказался и президент Беларуси Александр Лукашенко. Компания Кныровича, как выяснилось, обеспечивала проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции, занимались организацией теневых тендеров, а суммы "откатов" закладывали в себестоимость своей продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов.

Sputnik нашел несколько интересных фактов из биографии бизнесмена Кныровича.

  • В интервью в 2009 году Кнырович заявлял, что директором крупной компании он стал уже в 25 лет.
  • Своей формулой успеха Кнырович называл искренность."Как по отношению к другим, так и по отношению к себе. Как только начинаешь хитрить, все сразу идет не туда, куда нужно", — говорил бизнесмен.
  • Предприниматель известен в Минске как активный тусовщик и неоднозначный публицист: за его тексты Министерство информации в 2015 году на несколько дней блокировало сайт kyky.org — публикации нарушали белорусское законодательство.
  • Бизнесмен заявлял, что зарабатывает "в десятки раз больше средней зарплаты по стране", а в 2009 году он тратил на продукты питания более тысячи долларов в месяц.
  • Кныровичу принадлежит группа компаний "Сармат-СТИ", которая занимается разработкой, производством и внедрением ресурсосберегающих технологий и материалов для реконструкции и модернизации городской инфраструктуры.

Кроме Кныровича, задержаны по тому же делу еще десять человек. Как заявил КГБ в пятницу, за два последних года "СарматТермо-Инжиниринг" таким криминальным путем поставила госструктурам труб на 90 миллионов рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Широкой публике Кнырович запомнился скорее как неоднозначный публицист - за его тексты один из нишевых сайтов в Беларуси даже блокировали по решению Мининформа.

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