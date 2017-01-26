Непростые условия - повод объединиться и действовать сообща. По такому принципу должны развиваться отношения Минска и Белграда, заявил в пятницу Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сербии, передает телеканал «МИР 24».

«Мы найдем пути, которые приведут нас к восстановлению нашего товарооборота. Он был высокий, примерно 250 миллионов долларов. Это очень прилично для наших республик. Мы к этому готовы, готовы для вас сделать все, что мы можем», - сказал президент Беларуси.

В перспективе стороны договорились выйти на товарооборот в 500 миллионов долларов в год. Также была подписана дорожная карта на ближайшие два года. Страны планируют создавать совместные компании и перейти на прямую доставку товаров, минуя посредников.