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Минтруда не будет смягчать условия назначения пенсий
27.01.2017 18:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Министерство труда и социальной защиты не считает, что неофициальная занятость должна становиться основанием к смягчению условий назначения пенсий, заявил в пятницу замглавы ведомства Валерий Ковальков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Представители Минтруда и Минфина встретились в пятницу с белорусскими парламентариями и обсудили будущее пенсионной системы в стране. Как напомнил чиновник, постепенно повышается в республике пенсионный возраст, а также увеличивается необходимый страховой стаж.
"По нашим наблюдениям, отсутствие минимального страхового стажа в большинстве случаев объясняется существенными перерывами в работе. Возможно, имела место неофициальная занятость. Однако это не должно становиться основанием к смягчению условий назначения пенсий", – заявил замминистра.
Пересмотреть требования к страховому стажу могут только в редких случаях, например для матерей четырех детей.
С начала этого года страховой стаж составляет 16 лет. К 2025 году планируется довести эту планку до 20 лет. Предложения о включении в страховой стаж "нестраховых" периодов (например, военной службы, ухода за малолетними детьми) Минтруда не поддерживает.
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По словам замминистра труда и соцзащиты, требования к страховому стажу для назначения трудовой пенсии для некоторых граждан могут пересмотреть.
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