Минчан призывают активнее сообщать о сосульках и наледи на крышах. Об этом TUT.BY рассказали в контакт-центре ЖКХ.

Контакт-центр ЖКХ Минска и портал «Мой горад» 115.бел призывают жителей не проходить равнодушно мимо сосулек и наледи. И подробно рассказывают, как сообщить о проблеме.

Сделать это можно либо зарегистрировавшись на портале 115.бел , либо установив на телефон соответствующее приложение.

Напомним: в середине января от наледи в Минске пострадал шестиклассник. Сосулька упала с кровли здания контрольного пункта учета тепла «Минсккоммунтеплосети». Ребенок получил ушиб головы.



