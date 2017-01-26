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Коммунальники просят минчан активнее сообщать о сосульках на крышах

27.01.2017 19:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчан призывают активнее сообщать о сосульках и наледи на крышах. Об этом TUT.BY рассказали в контакт-центре ЖКХ.

Контакт-центр ЖКХ Минска и портал «Мой горад» 115.бел призывают жителей не проходить равнодушно мимо сосулек и наледи. И подробно рассказывают, как сообщить о проблеме.

Сделать это можно либо зарегистрировавшись на портале 115.бел, либо установив на телефон соответствующее приложение.

Напомним: в середине января от наледи в Минске пострадал шестиклассник. Сосулька упала с кровли здания контрольного пункта учета тепла «Минсккоммунтеплосети». Ребенок получил ушиб головы.


 
Теги: Минск
 
 
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Контакт-центр ЖКХ даже составил понятную схему, объясняющую, как быстро сообщить о проблеме

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