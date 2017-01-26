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Лукашенко чиновникам: Не трогайте чужое

27.01.2017 19:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси новый глава Минздрава. На этот пост Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко, который ранее руководил Министерством труда и соцзащиты, сообщает телеканал «МИР 24».

Это не единственные кадровые перестановки. Новые замминистра появились в нескольких ведомствах. Для всех у президента было одно напутствие - бережно относиться к госсобственности.

«Не трогайте чужое. Особенно государственное. Если вы этой участи в разнузданной рыночной экономике избежите - брать чужое - вы будете людьми. Очень вас прошу! Это серьезный вопрос. Тут я никогда не отступлю», - сказал президент.

Также Александр Лукашенко предложил дать больше полномочий председателям сельсоветов. Например, в их ведении теперь будет ремонт техники и закупка семян.

 
 
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