В Беларуси новый глава Минздрава . На этот пост Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко, который ранее руководил Министерством труда и соцзащиты, сообщает телеканал «МИР 24».

Это не единственные кадровые перестановки. Новые замминистра появились в нескольких ведомствах. Для всех у президента было одно напутствие - бережно относиться к госсобственности.

«Не трогайте чужое. Особенно государственное. Если вы этой участи в разнузданной рыночной экономике избежите - брать чужое - вы будете людьми. Очень вас прошу! Это серьезный вопрос. Тут я никогда не отступлю», - сказал президент.

Также Александр Лукашенко предложил дать больше полномочий председателям сельсоветов. Например, в их ведении теперь будет ремонт техники и закупка семян.