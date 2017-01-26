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Лукашенко чиновникам: Не трогайте чужое
27.01.2017 19:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Это не единственные кадровые перестановки. Новые замминистра появились в нескольких ведомствах. Для всех у президента было одно напутствие - бережно относиться к госсобственности.
Также Александр Лукашенко предложил дать больше полномочий председателям сельсоветов. Например, в их ведении теперь будет ремонт техники и закупка семян.
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Президент Беларуси напомнил новому министру и замминистра о нетерпимости к коррупции.
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