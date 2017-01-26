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Замдиректора предприятия ЖКХ Минской области задержан за взятку

27.01.2017 21:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Заместитель директора одного из предприятий ЖКХ Минской области задержан за взятку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Брестской области.

Управленец был задержан с поличным 24 января при получении взятки в $ 400. В этот же день Солигорский районный отдел Следственного комитета по материалам совместной оперативной разработки Пинского межрайонного отдела УДФР КГК Брестской области и ДФР КГК возбудил в отношении должностного лица уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 430 УК (получение взятки).

Установлено, что заместитель директора по идеологии и благоустройству одного из предприятий ЖКХ Минской области с августа 2015 года вымогал от руководителя коммерческой структуры денежные средства за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию. Указанную сумму он получил, находясь в личном автомобиле.

В настоящее время в отношении задержанного ведутся неотложные следственные действия.

 
 
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Установлено, что заместитель директора по идеологии и благоустройству одного из предприятий ЖКХ Минской области с августа 2015 года вымогал от руководителя...

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