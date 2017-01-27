МИНСК, 27 янв – Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп пообещал поддержать участников "Марша за жизнь", которые выступают против абортов в стране.

"Марш за жизнь очень важен. Для всех вас – у вас есть моя полная поддержка", – написал он в своем аккаунте в Twitter.

The #MarchForLife is so important. To all of you marching —- you have my full support! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2017 г.

Согласно ожиданиям организаторов, десятки тысяч человек примут участие в традиционном "Марше за жизнь", посвященном борьбе с абортами. Этот марш пройдет в Вашингтоне уже в 44-й раз. Традиционно его участники проводят митинг на главном бульваре столицы – Национальной аллее, после чего идут маршем в сторону здания Верховного суда.

Белый дом сообщил, что на марше выступит вице-президент США Майк Пенс.

Аборты являются крайне политизированным вопросом в США, несмотря на то, что Верховный суд узаконил их еще в 1973 году. Ежегодные марши против абортов проводятся с момента их разрешения. Напротив, сохранение права на аборт было одной из главных тем массовых протестов после инаугурации президента Дональда Трампа.

Вице-президент Пенс является известным консерватором. На посту губернатора Индианы Пенс серьезно ограничил доступность абортов в штате и ввел ряд законов, которые критиковали сторонники права на аборт. В частности, Пенс подписал закон Индианы, который предписал устраивать похороны для абортируемых человеческих эмбрионов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно менял свою точку зрения относительно абортов. К концу предвыборной кампании Трамп заявил, что не видит перспектив для отмены решения Верховного суда, узаконившего искусственное прерывание беременности.

Нынешний марш будет включать ряд видных политиков, включая членов конгресса от Республиканской партии, а также представителей духовенства различных конфессий.