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Оклады врачам-интернам в Беларуси повысили на 40%
27.01.2017 19:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Тарифные оклады врачам, проходящим интернатуру, повышаются на 40%, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси № 78, принятым 27 января.
© Sputnik / Виктор Толочко
В соответствии с документом будут увеличены тарифные оклады врачам-интернам и провизорам-интернам, которые работают в бюджетных и других получающих субсидии организациях, работники которых по оплате труда приравнены к работникам бюджетных.
Совмин также поручил руководителям указанных организаций, Минздраву, местным исполнительным органам произвести перерасчет зарплаты на основании 40-процентного повышения окладов.
Документ вступает в силу после официального опубликования и начинает действовать с 1 января 2017 года.
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Решение Совмина о повышении окладов вступает в силу после официального опубликования и начинает действовать с 1 января 2017 года.
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