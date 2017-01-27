МИНСК, 27 янв – Sputnik. Тарифные оклады врачам, проходящим интернатуру, повышаются на 40%, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси № 78, принятым 27 января.



© Sputnik / Виктор Толочко Вице-премьер Жарко: у врачей должна быть достойная зарплата

В соответствии с документом будут увеличены тарифные оклады врачам-интернам и провизорам-интернам, которые работают в бюджетных и других получающих субсидии организациях, работники которых по оплате труда приравнены к работникам бюджетных.

Совмин также поручил руководителям указанных организаций, Минздраву, местным исполнительным органам произвести перерасчет зарплаты на основании 40-процентного повышения окладов.

Документ вступает в силу после официального опубликования и начинает действовать с 1 января 2017 года.