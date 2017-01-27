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Валерий Малашко: Президент поставил задачу улучшить медико-санитарную помощь населению
27.01.2017 21:42 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 января. Доступность и качество медицинской помощи населению во всех регионах Беларуси нужно повысить, заявил 27 января журналистам после своего назначения новый министр здравоохранения Валерий Малашко.
"Здравоохранение как система развивается достаточно успешно, свидетельством этому являются медико-демографические показатели, которых мы достигли. Есть оценка и международных рейтингов, и Всемирной организации здравоохранения", — сказал Малашко в эфире новостей телеканала "Беларусь 1".
Вместе с тем, по его словам, при назначении министром Лукашенко поставил перед ним задачу улучшения медико-санитарной помощи населению, а также ее доступности каждому жителю любого региона страны.
"Конечно же, важным является продолжение развития и внедрения высоких технологий в системе здравоохранения. Мы не должны останавливаться на месте", — отметил Малашко.
Назначенный 27 января на должность министра здравоохранения Валерий Малашко до этого всего полтора месяца назад был назначен министром труда и социальной защиты. На посту главы Минздрава Малашко сменил Василия Жарко, назначенного в конце декабря заместителем премьер-министра Беларуси.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 27 января. Доступность и качество медицинской помощи населению во всех регионах Беларуси нужно повысить, заявил 27 января журналистам после своего назначения...
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