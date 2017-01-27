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В минском аэропорту задержаны находившиеся в розыске граждане Грузии и Армении
27.01.2017 20:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 января. В Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса Минск — Тбилиси в ходе пограничного контроля 26 января выявлены два иностранца, находившиеся в розыске по линии СНГ — граждане Грузии и Армении.
Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, гражданин Грузии разыскивался за совершение кражи, в его отношении избрана мера пресечения заключение под стражу. Гражданин Армении числится как должник по делам о возмещении ущерба в пользу физических лиц.
Оба задержанных переданы сотрудникам Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 27 января. В Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса Минск — Тбилиси в ходе пограничного контроля 26 января выявлены два иностранца,...
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