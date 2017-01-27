Более 1 млн долларов и около 160 тысяч рублей выманил у людей и банка аферист из Витебской области. Подробности уголовного дела рассказала старший прокурор прокуратуры области Анна Тылец.

Сегодня вступил в законную силу приговор, вынесенный 36-летнему жителю Новолукомля. Мужчина осужден за мошенничества, которые совершил в 2010—2014 годах.

«Под разными предлогами он выманивал у граждан деньги. Говорил, что финансы ему нужны на развитие бизнеса, обещал пригнать из Европы автомобили, брал машины, чтобы якобы их выгодно реализовать. Некоторые потерпевшие неоднократно давали ему деньги в долг, не получив обратно предыдущих займов. Всего аферист присвоил 676 тысяч долларов и 24 тысячи евро», — рассказала прокурор.

От действий мошенника пострадал и один из банков. Правда, в этих аферах мужчине помогали работники финансового учреждения. Главный фигурант уголовного дела по недействительным документам оформил на фирму кредит в 554 тысячи долларов. А затем обналичил деньги через лжеструктуры и присвоил. Кроме этого, он оформил рублевые кредиты на несколько физических лиц (в том числе своего отца). Общая сумма таких заимствований — около 160 тысяч рублей.

Обманывать банк мошеннику помогали начальник одного из подразделений, а также его мать, которая была управляющей центра банковских услуг. За выдачу кредитов, привлечение клиентов она еще и получала премии.

Обвинительный приговор по делу о мошенничестве и злоупотреблению должностными полномочиями (в отношении управляющей) суд Полоцкого района и города Полоцка вынес еще осенью 2016 года. Но тогда были поданы апелляции. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам областного суда внесла в приговор некоторые коррективы (по протесту гособвинителя), но в основной части оставила его без изменений.

Афериста, обманувший граждан и банк, приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Служащий банка получил 6 лет колонии усиленного режима, его мать — 6 лет колонии общего режима. Имущество осужденных подлежит конфискации. Женщину лишили права заниматься определенной деятельностью на 5 лет.