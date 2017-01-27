Ночью 28 января умер Александр Тиханович. Об этом в своем Instagram сообщила его дочь Анастасия. Народному артисту Беларуси было 64 года.

Родился Александр Тиханович в Минске. В 1982 году окончил Белорусскую консерваторию. Музыкальная карьера началась с Суворовского училища, где он играл в оркестре. После армейской службы были пробы себя в различных музыкальных коллективах: сначала у Николая Шишкина; потом в ансамбле под управлением Валентина Бадьярова, который, уйдя из «Песняров», создал коллектив «Минск». Там Александр проработал лишь около года. Группа играла зарождавшийся джаз-рок. Разгромная статья о музыкальном творчестве «Минска» в одной из центральных газет послужила его закрытию.

Затем поступило перспективное предложение от дирекции Белорусской государственной филармонии играть в аккомпанирующем составе ансамбля «Верасы», где пела и будущая спутница жизни Александра — Ядвига Поплавская. Коллектив был заявлен на выступление в первом республиканском конкурсе артистов эстрады. «Верасы» стали лауреатами этого конкурса и получили путевку на пятый всесоюзный конкурс эстрады в Москве.

В этом конкурсе принимали участие артисты, имена которых теперь широко известны: Алла Пугачева, Геннадий Хазанов, ансамбль «Ариель» и ансамбль «Самоцветы». «Верасы» разделили третью премию с Аллой Пугачевой. Ансамбль затем получил Гран-при фестиваля в Хельсинки, стал лауреатом фестиваля политической песни в Болгарии, телевизионного конкурса «С песней по жизни».

В 1989 году Александр Тиханович вместе с Ядвигой Поплавской создали Театр песни и творческую студию при нем, через которые прошли многие молодые белорусские исполнители.

Александр Тиханович является автором и ведущим нескольких музыкальных телевизионных проектов. Один из них — телеконкурс песни «Хит-момент» — был признан лучшим белорусским телевизионным музыкальным проектом и стал стартовой площадкой для многих представителей молодого поколения белорусской популярной музыки. С 2006 по 2009 год Александр Тиханович возглавлял национальный телевизионный музыкальный проект ЕвроФест и белорусский отборочный тур к международному конкурсу песни «Евровидение».

Однако основным полем деятельности Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской являются многочисленные выступления в различных музыкальных программах, а также сольные концерты.