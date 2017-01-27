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Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
28.01.2017 09:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 января. Минувшей ночью в Минске на 65-м году жизни умер известный эстрадный певец, народный артист Беларуси Александр Тиханович. Об этом сообщила в "Фейсбуке" его дочь Анастасия Тиханович.
"Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная", — написала дочь певца.
Время и место похорон пока не называется.
Александр Тиханович родился 13 июля 1952 года. Окончил духовое отделение (труба) Белорусской консерватории. С 1973 года был участником популярного ВИА "Верасы". Участницей ансамбля "Верасы" была и Ядвига Поплавская, ставшая впоследствии женой Тихановича.
В 1986 году Поплавская и Тиханович ушли из "Верасов", в 1987-м — начали работать в только что организованном Государственном оркестре Беларуси под управлением Михаила Финберга. После победы на конкурсе "Песня 88" Тиханович и Поплавская создали дуэт, который быстро стал популярным.
Впоследствии Александр Тиханович и Ядвига Поплавская создали продюсерский центр, через студию которого прошло много молодых белорусских исполнителей, в том числе популярная группа "Ляпис Трубецкой". Долгое время Александр Тиханович занимался отбором участников Беларуси на "Евровидение" в проекте "Еврофест".
БелаПАН.
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Минск, 28 января. Минувшей ночью в Минске на 65-м году жизни умер известный эстрадный певец, народный артист Беларуси Александр Тиханович. Об этом сообщила в...
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